İstanbul’un iki kıtasını buluşturan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı. Spor İstanbul tarafından organize edilen yarış, sabah saat 09.00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki metrobüs durağı yanından verilen startla başladı.

Startı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk birlikte verdi. “Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanına sahip organizasyon, bu yıl da Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” (altın kategori) statüsünde koşuluyor.

Rekor katılım

Bu yılki maratona 126 ülkeden toplam 41 bin 416 koşucu kayıt yaptırdı. 42 kilometre kategorisinde 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu’da 18 bin ve Halk Koşusu’nda ise 5 bin sporcu mücadele ediyor.

Maratona dört kıtadan 43 elit atlet katıldı. Erkeklerde son şampiyon Dejene Debela’nın yanı sıra Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir, kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa gibi isimler start aldı.

Yerli atletler de hem genel klasmanda dereceye girmek hem de Türkiye şampiyonu unvanını kazanmak için yarışıyor. Ayrıca 40 yaş üstü master atletlerden yeterli dereceye ulaşanlar, 2026 Dünya Masterlar Maratonu ve 2027 Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı elde edecek.

Parkur ve etaplar

42 kilometrelik maratonun başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakasındaki girişi. Sporcular, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş’tan Galata Köprüsü’ne, oradan Sirkeci ve Kennedy Caddesi üzerinden sahil hattına ilerliyor. Parkur, Zeytinburnu ve Bakırköy güzergâhını takip ederek Hava Harp Okulu önünde dönüyor ve Sultanahmet Meydanı’nda sona eriyor.

15,5 kilometrelik yarış Yenikapı’da tamamlanıyor. Kurumsal ve Halk Koşusu katılımcıları ise köprüden koşuya başlayıp Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe Sarayı önünde finiş çizgisine ulaşıyor.

Toplam 9,5 milyon lira ödül

Kadın ve erkek sporcuların eşit ödül aldığı maratonda toplam 190 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Parkur rekoru kıran atletler ise 5 bin dolar ek prim kazanacak.

Birincilere 50 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 10 bin dolar verilirken, sekizinciye kadar tüm sıralarda ödül ödemesi yapılacak.

Türk atletler arasında ilk beşe girenlere ise toplam 400 bin lira ödül ayrıldı. Kadınlar ve erkeklerde birinciler 60 bin, ikinciler 50 bin, üçüncüler 40 bin, dördüncüler 30 bin, beşinciler ise 20 bin lira alacak.

Tekerlekli sandalye kategorisinde dereceye giren sporcular da 30 bin ila 15 bin lira arasında değişen ödüllerin sahibi olacak. Yaş gruplarında dereceye giren katılımcılara da para ödülü verilecek.

Trafik düzenlemeleri ve kapanan yollar

Maraton güzergâhındaki yollar gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’ten, Avrasya Tüneli ise 06.00’dan itibaren kapatılırken; köprü 14.00’te, tünel 15.00’te, tüm parkur ise 15.30’da yeniden araç trafiğine açılacak.

İstanbul Maratonu bu yıl da hem amatör koşucular hem de profesyonel atletler için kıtaları birleştiren bir dayanıklılık ve dayanışma buluşmasına dönüştü.