İstanbul’un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 2’nci katında meydana gelen patlama mahallede korku ve paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede söndürüldü

Olay, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler Sokak üzerindeki 6 katlı binanın 2’nci katında büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Valilikten açıklama: “Hayati tehlikesi yok”

İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceğini bildirdi. Açıklamada, “Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştır. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecektir.” ifadeleri yer aldı.

Görgü tanığı: “Bomba patlamış gibi oldu”

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında oturan Esra Gökrem, olay anını şöyle anlattı:

“Bir anda binadan ateş topu yükseldi. Ardından çok şiddetli bir gürültü duyduk. Bomba patlamış gibi oldu. Evimizin camı açıktı ama çok şükür bize bir şey olmadı. Basınç etkisiyle camlar kırılmadı. Patlama olan dairede yabancı uyruklu bir kadının oturduğunu öğrendik.”