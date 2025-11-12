Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme bugün Türkiye kamuoyundaki en önemli konulardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye bir ziyarette bulundu. Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleştirilen görüşme öncesinde Bahçeli Erdoğan'ı kapıda bekledi.

40 dakikalık zirve!

Saat 18.00'da başlaması planlanan zirve 18.26 sularında başladı. İki ismin 40 dakika süren görüşmesi, 19.05'te sona erdi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin konutunda ayrıldı.

'Çatlak' iddialarının ardından ilk zirve!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasının ardından Cumhur İttifakı için 'çatlak' iddiaları gündeme gelirken, hem Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiaları yalanlamıştı. Bu görüşme ortaya atılan iddiaların ardından gerçekleşen ilk görüşme olarak kayıtlara da geçti.