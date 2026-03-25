İtirafçı Murat Kapki'nin mahkemeye verdiği dilekçenin 'ivedi olarak' kendilerine gönderilmesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edildi. Söz konusu dilekçede Murat Kapki ifadesini geri çekmiş ve "Savcıların benim örgüt üyesi olmadığımı anlaması ve ailemi korumak adına bir takım ifadeler verdim. Bu ifademde benden önce ifade veren ve tahliye olan Servet Yıldırım'ın, bir de Eyüp Subaşı'nın basına yansıyan ifadelerine benzer şeyleri ben de söyledim." ifadelerini dile getirmişti.

Başsavcılığın talep yazısı şu şekilde:

"İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere,

Mahkemenizin 2025/343 Esas sayılı yargılama dosyasına gönderilen Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün 02/03/2026 tarih 2026/2583 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Murat KAPKİ'ye ait dilekçenin bir suretinin İVEDİ olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."