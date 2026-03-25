Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Müzakere ihtimali her geçen gün gündeme gelmeye devam ederken, bölge ülkelerinden de dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda; Kuveyt tarafından vatandaşlarına yönelik bir bilgilendirme videosu paylaşıldı. Paylaşımın ana konusu ise nükleer saldırı durumunda yapılması gerekenler oldu.

Kuveyt'ten dikkat çeken paylaşım!

Kuveyt tarafından aktarılan videoda, "Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşlar ve ülkede yaşayanların tam güvenliğini sağlamak için bazı kurallara dikkat çekmek istiyoruz. Panik yapmayın, yakın ülkelerde radyasyon sızıntısı olsa bile en yakın reaktör, Kuveyt'e 240 kilometreden daha uzaktadır. Bu mesafe, tek başına bile bu sızıntıların etkisini büyük ölçüde azaltır. Çünkü çoğu yolda çöker ve Kuveyt sınırına ulaşamaz. Ancak tam güvenlik için şunlara mutlaka uyulmalı. Evin içinde güvende olun ve kesinlikle dışarıya çıkmayın. Kirleticilerin içeri girmemesi için pencere ve kapıları sıkıca kapatın.