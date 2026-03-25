İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) gelen son açıklamalar, bölgede ABD askeri varlığına ilişkin gerilimi yeniden tırmandırdı. Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’ye ait askeri üslerin hedef alındığını ve Amerikan askerlerinin bölgeden kaçtığını öne sürdü.

“ABD üsleri imha edildi” iddiası

İranlı yetkili Zülfikari, yaptığı açıklamada bölgede bulunan ABD üslerinin etkisiz hale getirildiğini savundu. Bu gelişmenin ardından Amerikan askerleri ve komutanlarının üsleri terk ederek farklı noktalara sığındığını iddia etti.

Zülfikari, “Bölgede ABD’ye ait tüm üslerin imha edilmesi nedeniyle ABD’li komutan ve askerler kaçmış ve üs dışındaki gizli noktalara sığınmıştır” ifadelerini kullandı.

“Kaçan askerlerin peşindeyiz” açıklaması

İran tarafı, yalnızca üslerin hedef alınmadığını, aynı zamanda bölgeden kaçtığı öne sürülen ABD askerlerinin de takip edildiğini belirtti. Zülfikari, “ABD’li kaçak komutan ve askerlerin peşindeyiz” diyerek operasyonların sürdüğünü ima etti.

Bölge halkına çağrı: “Yerlerini bildirin”

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise bölge halkına yapılan çağrı oldu. İranlı yetkili, ABD askerlerinin saklandıkları yerlerin bildirilmesini istedi.

Zülfikari, “Bölge ülkelerinin halkından bu kişilerin saklandıkları yerleri bildirmelerini ve kendi güvenlikleri için ABD’lilerin bölgeden çıkarılmasını talep etmelerini istiyoruz” dedi.

Bölgede tansiyon yükseliyor

İran’dan gelen bu açıklamalar, Orta Doğu’da zaten yüksek olan gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, taraflardan gelecek yeni açıklamaların ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.