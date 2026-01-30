Son Mühür - İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan tarihi Kara Todori Yalısı, icra yoluyla yeniden satışa çıkarıldı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülen süreçte, ünlü yalı için belirlenen muhammen bedelin 1 milyar 150 milyon lira olduğu açıklandı.

Alacaklara karşı satışa çıkarıldı

Yalının, bir bankaya olan borçlara karşılık icra yoluyla satışa çıkarıldığı belirtildi. Daha önce de satışa sunulan yapının kendine ait özel bir rıhtımı bulunuyor. Çırağan Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan tarafından 1871 yılında inşa edilen yalının, altın varaklı nişleriyle dikkat çektiği ifade edildi.

Yıllardır devam eden yargı süreci

İstanbul Boğazı’nın sanatsal ve mimari açıdan öne çıkan yapılarından Kara Todori Yalısı’nın sahibi olarak cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Naciye Koçak görünüyordu. Yalıya ilişkin aile bireyleri arasındaki anlaşmazlığın ise uzun süredir yargıya taşındığı ve devam ettiği belirtildi.