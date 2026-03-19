Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin hesabına yatan ikramiyeler, siber dolandırıcıların adeta iştahını kabartan yeni bir tuzak mekanizmasına dönüştü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi resmi kurumların prestijini kalkan olarak kullanan suç şebekeleri, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı" vaadiyle vatandaşı dijital birer ava dönüştürmeyi hedefliyor.

BTK ve DMM harekete geçti

Hızla yayılan bu tehlikeye karşı harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bankaların ara yüzlerini birebir kopyalayan ve bayram temalı isimlerle gizlenen internet sitelerine erişimi engelleyerek büyük bir veri hırsızlığının önüne geçti.

Konunun ciddiyeti üzerine bir duyuru yayımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), hiçbir resmi kurumun SMS veya link aracılığıyla kişisel bilgi ya da ödeme talebinde bulunmayacağını hatırlattı. Vatandaşların, tanıdıklarından geliyormuş gibi görünen içeriklere bile şüpheyle yaklaşması ve kaynağı belirsiz bağlantılara kesinlikle tıklamaması hayati önem taşıyor.

DMM, sosyal medya hesabından şu uyarıyı paylaştı:

"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir. Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur."