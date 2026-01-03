Son Mühür – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2025 tarihli kararla, 710 internet adresine ve bazı sosyal medya ile video platformu hesaplarına erişimin engellenmesine karar verdi. Karar, 2025/283994 soruşturma sayılı dosya kapsamında, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi uyarınca alındı.

Yüzlerce URL listelendi

Dosya kapsamındaki incelemelerde, erişim engeli getirilen içeriklerin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçelerini taşıdığı belirlendi. Karar kapsamında yalnızca tek bir internet adresi değil; bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin haberler, kara para operasyonlarına dair içerikler, bazı otel projeleri ve sosyal medya ile video platformlarındaki paylaşımlar da kapsama alındı. Kararda aralarında TRT Haber, Halk TV, T24, Hürriyet ve Sözcü gibi sitelerinin paylaşımlarının da olduğu tam 710 URL için erişimin engellenmesi ve kaldırılması yer aldı.

Kararda, erişim engeli ve içeriklerin yayından kaldırılmasının derhal yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı. 5651 sayılı Kanun uyarınca, karar erişim sağlayıcıları ve içerik sağlayıcılarına derhal bildirilerek en geç dört saat içinde uygulanacak.

Kararın uygulanmasıyla birlikte ilgili URL ve içeriklere erişim engellenecek ve içerikler yayından kaldırılacak. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Erişim Sağlayıcı Birliği’ne de gönderildi.