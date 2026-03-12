ABD’nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve acil durum görevlisi sevk edildi.

Yetkililer, güvenlik amacıyla sinagogun bulunduğu binayı hızla tahliye etti.

Yetkililer: Yaralanan olmadı

Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti. Bouchard, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin henüz yakalanamadığını ifade etti.

Polis ekipleri olayın ardından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FBI da soruşturmaya dahil oldu

Olayın ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da soruşturmaya dahil edildi. FBI Direktörü Kash Patel, kurum personelinin Michigan’daki yerel güvenlik birimleriyle birlikte olay yerinde inceleme yürüttüğünü açıkladı.

Patel, saldırının araç kullanılarak ve silahla gerçekleştirildiğine yönelik ihbarların değerlendirildiğini belirtti.

Bölgedeki ibadet yerlerinde güvenlik artırıldı

Michigan Eyalet Polisi saldırının ardından bölge halkına uyarıda bulunarak olay yerinden uzak durulmasını istedi. Güvenlik güçleri, olası risklere karşı bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyelerin artırıldığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken güvenlik birimleri saldırının arka planını ve şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.