İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Çevrede paniğe yol açan patlamanın, ilk değerlendirmelere göre elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için bölgede inceleme başlatırken, güvenlik amaçlı çevrede önlem alındı.

Yetkililerden patlamada yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.