Son Mühür / Atakan Başpehlivan İsrail’in, Somali’de ayrılıkçı bir bölge olan Somaliland’ı tanıma yönündeki adımı, uluslararası alanda tepkilere neden oldu.

Söz konusu kararın Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki politikalarını hedef aldığı yönündeki değerlendirmeler yapılırken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok ülke ve Arap-İslam dünyasındaki çeşitli kuruluşlardan açıklamalar geldi.

Recep Tayyip Erdoğan’dan üçlü görüşmeye ‘teneke’ benzetmesi

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın gerçekleştirdiği üçlü görüşmeden ‘teneke tıngırtısı’ diye bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka bir yerde olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.” dedi.

Donald Trump: Somaliland’ı tanımayacağım

Ayrıca, ABD basınına yaptığı açıklamada Somaliland’ı tanımayacağını vurgulayan Başkan Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Somaliland’ı tanımayacağım. Somaliland’ın ne olduğunu bilen var mı gerçekten?”

Burhanettin Duran: Netanyahu hükûmetinin sorumsuz tutumlarından biridir

Öte yandan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma eyleminin Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükûmetinin sorumsuz tutumlarından biridir.” diye konuştu.