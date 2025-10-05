ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik hazırlanan 20 maddelik “Gazze Planı” hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Virginia eyaletinde düzenlenecek ABD Donanması’nın 250. kuruluş yıldönümü törenine katılmak üzere yola çıkmadan önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, planın “esnekliğe açık” olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes hemfikir”

Trump, gazetecilerin planın değişikliğe açık olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, “Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı küçük değişiklikler olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Hamas’ın planı kabul ettiğini ve sürecin hızlı ilerlediğini belirterek, “Hamas'ın planı harika. Yıllardır bir çözüm için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz. Müzakereler şu anda devam ediyor, muhtemelen birkaç gün sürecek ve insanlar bundan çok memnun.” dedi.

Gazze Planı 20 maddeden oluşuyor

Trump yönetimi tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların hızlandırılmasını ve esir değişimi sürecinin hayata geçirilmesini öngörüyor. Planın ayrıca, Gazze’nin yeniden inşası ve güvenlik mekanizmasının uluslararası gözetim altında yürütülmesini içerdiği belirtiliyor. Beyaz Saray kaynakları, planın nihai halinin taraflarla yapılan müzakereler sonucunda şekilleneceğini, ancak “ana çerçevenin değişmeyeceğini” vurguladı.

Hamas planı prensipte kabul etti

Hamas yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada, ABD’nin önerdiği Gazze Planı’nı prensipte kabul ettiklerini duyurmuştu. Ancak, esir değişimi ve güvenlik garantilerine ilişkin bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirdi. Filistin kaynaklarına göre, görüşmeler Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ederken, sürece Türkiye ve Katar’ın da diplomatik destek sunduğu ifade ediliyor.