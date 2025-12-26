İsrail ordusu, Lübnan’ın doğu ve güney kesimlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Lübnanlı kaynaklara göre saldırılarda toplam 3 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye sınırında araç vuruldu

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, Suriye sınırına yakın Havş es-Sayyid Ali bölgesinde seyir halindeki bir araç, sabah saatlerinde İsrail’e ait bir İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı.

Nebatiye’de ikinci saldırı

İsrail’e ait İHA’ların aynı gün öğle saatlerinde bu kez ülkenin güneyine yöneldiği bildirildi. Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih–Mecdel Silim beldeleri arasında ilerleyen bir araç hava saldırısıyla vuruldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu sorumluluğu üstlendi

İsrail ordusu, düzenlenen İHA saldırılarının sorumluluğunu resmen üstlendi. Açıklamada, hedeflerin “güvenlik tehdidi oluşturduğu” öne sürülürken, saldırılara ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Son saldırılar, İsrail-Lübnan hattında son dönemde artan askeri hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı. Bölgedeki tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.