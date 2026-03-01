İsrail Savunma Kuvvetleri, bölgedeki dengeleri değiştirecek yeni bir askeri hamleye imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre İsrail Hava Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle batı ve merkezi bölgelerinde konumlanan stratejik noktalarına yönelik geniş çaplı bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Gece saatlerinde düzenlenen ve askeri kaynaklarca doğrulanan bu saldırı, iki ülke arasındaki doğrudan çatışma riskini en üst seviyeye taşıdı.

Operasyonun hedefinde kritik askeri altyapılar var

Gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntılarına dair kamuoyuyla paylaşılan ilk bilgilerde, operasyonun nokta atışı hedeflere odaklandığı vurgulandı. İsrail ordusu, İran toprakları içerisinde yer alan toplam 30 farklı askeri noktanın başarıyla etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü. Vurulan hedeflerin niteliği, saldırının İran’ın savunma ve saldırı kapasitesini sekteye uğratmaya yönelik bir hamle olduğunu kanıtlar nitelikte.

Saldırının kapsamına dair detaylarda; balistik füze rampaları, gelişmiş hava savunma sistemleri ve ordunun yönetim merkezi olarak kullanılan askeri karargahların ana hedefler arasında bulunduğu belirtildi. İsrail makamları, bu noktaların imha edilmesiyle birlikte olası tehditlerin kaynağında bertaraf edildiğini savundu.

Tahran hattında sessizlik hakim: Saldırının ayrıntıları gizliliğini koruyor

Operasyonun teknik detayları ve kullanılan mühimmatın türüne ilişkin İsrail kanadından henüz derinlemesine bir rapor sunulmadı. Ordu sözcülüğü tarafından yapılan kısa bilgilendirmede, operasyonun başarıyla tamamlandığı yinelenirken, saldırının sahadaki sonuçlarına dair kapsamlı bir veri paylaşılmadı.

Özellikle füze fırlatma platformlarının ve savunma ağlarının hedef alınması, bölgedeki askeri uzmanlar tarafından İran’ın hava sahası güvenliğini zayıflatmaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Saldırının İran içerisindeki yankıları ve Tahran yönetiminin bu gelişmeye vereceği muhtemel yanıt ise tüm dünya kamuoyu tarafından endişeyle takip ediliyor. Harekatın ardından bölgedeki askeri teyakkuz halinin devam ettiği bildirildi.