Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz olarak iki kat eklenen yatılı okul binası, 29 Eylül’de çöktü ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan öğrencileri çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

Yetkililer, binanın izinsiz eklenen katlar için dökülen betonun ağırlığını taşıyamadığını ve bu nedenle çöktüğünü açıkladı. Yaşamını yitiren öğrenci sayısı 14’e ulaşırken, 50 öğrenciden hâlâ haber alınamıyor. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Okul yönetimi açıklama yapmadı

Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan öğrencileri bulmak için gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaralıların çoğunun kafa travması ve kırıklar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken olay yerinde güvenlik önlemlerini de artırdı.

Okul yönetimi, yaşanan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bölge halkı ve öğrencilerin aileleri, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve izinsiz kat eklenmesinin trajediye yol açtığını ifade ediyor. Yetkililer, olayın sorumlularının tespit edilerek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.