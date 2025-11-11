Tayland-Malezya deniz sınırında geçen hafta batan ve yaklaşık 70 kişinin bulunduğu göçmen teknesinde, ölü sayısının 21’e yükseldiği bildirildi. Malezya Deniz İcra Kurumu (MMEA) verilerine göre, cesetlerin 12’si Malezya sularında, 9’u ise Tayland tarafında bulundu.

13 kişi kurtarılabildi

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 13 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp olduğu tahmin edilen onlarca kişiyi bulmak için operasyonların en az bir hafta daha süreceği bildirildi. Teknedeki yolcuların ağırlıklı olarak Myanmar’dan kaçan Rohingya mülteciler (Arakanlı Müslümanlar) olduğu, grubun daha büyük bir filo halinde yola çıktıktan sonra sınır bölgesinde küçük teknelere aktarıldığı ve kazanın bu süreçte meydana geldiği belirtildi.