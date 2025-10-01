Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Radarlarda tespit edilen yaklaşık 20 savaş gemisi kısa süre içinde filoyu kuşatarak operasyon başlattı.

İlk müdahale: Telefonlar toplandı, iletişim kesildi

İsrail donanmasının en az iki gemiye çıktığı ve ilk olarak aktivistlerin telefonlarına el koyduğu bildirildi. Hatların kesilmesiyle birlikte filoyla iletişim kurmak zorlaştı. Filoya bağlı canlı yayınların da neredeyse tamamı kesildi.

Alma Gemisi ilk hedef oldu

Çevrede savaş uçaklarının ve İHA’ların dolaştığı aktarılırken, filodaki gemilerin kuşatma altına alındığı belirtildi. Aktivist Greta Thunberg’in de bulunduğu Alma gemisinin müdahale edilen ilk gemi olduğu tahmin ediliyor.

Al Jazeera muhabiri: “Önce telefonlara el koydular”

Filoya eşlik eden bir Al Jazeera muhabiri, donanmanın gemilere müdahalesini anbean aktararak, İsrail askerlerinin gemiye çıkar çıkmaz aktivistleri gözaltına aldığını ve ilk iş olarak telefonlarını topladığını bildirdi.

Greta Thunberg’den dünyaya mesaj

Filo organizatörlerinden ve ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail gemileri yaklaşırken çektiği videoda dünyaya seslendi. Thunberg, “Bu akşam bize müdahale edeceklerini düşünüyorum. Bu durum insan haklarına ve uluslararası deniz hukukuna aykırı” ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri gemilere çıktı!

Gemilerin durdurulduğu ve İsrail askerlerinin filodaki gemilere çıktığı öğrenildi.

Müdahale tepki çekiyor

Uluslararası kamuoyunun gözlerinin çevrildiği Doğu Akdeniz’de, İsrail’in müdahalesi büyük yankı uyandırdı. Aktivistlerin gözaltına alınmasının ardından, filodaki insani yardım misyonunun akıbeti merak konusu oldu.