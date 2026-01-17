Yaklaşık 550 nüfuslu San Bartolome de Pinares köyü, her yıl 16 Ocak’ta düzenlenen Las Luminarias festivaliyle ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerle doldu. Festival, Katolik inancında hayvanların koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Anton’un yortu günü kapsamında gerçekleştirildi.

Atlar önce kutsandı, sonra ateşten geçirildi

Akşam saatlerinde kilise çanlarının çalmasıyla başlayan etkinlikte, rahip tarafından kutsanan atlar bando eşliğinde köy sokaklarında dolaştırıldı. Gece boyunca farklı noktalarda yakılan büyük ateşlerin üzerinden geçirilen atlar, törenin merkezini oluşturdu.

Arınma ve korunma inancı öne çıktı

Festivalde ateşten geçen atların, köylüleri ve hayvanları bir yıl boyunca hastalıklardan ve kötülüklerden koruyacağına inanıldı. Köylüler arınma amacıyla ateşten çıkan dumanı kullandı. Daha yoğun duman oluşması için yaş ağaç dalları yakıldı

Fotoğrafçılar yoğun ilgi gösterdi

Görsel açıdan güçlü sahneler sunan Las Luminarias festivali, çok sayıda fotoğrafçının da ilgisini çekti. San Bartolome de Pinares bu geleneğin en bilinen adresi olsa da İspanya’nın farklı bölgelerinde benzer etkinlikler düzenlendi.

Hayvan hakları derneklerinden tepki

Hayvan hakları dernekleri, ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak bu geleneğin sona erdirilmesini talep etti. Öte yandan Aziz Anton kutlamaları kapsamında hafta boyunca ülkenin birçok kentinde rahipler, kiliselere getirilen evcil hayvanları kutsadı.