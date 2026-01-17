Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasının temel ayaklarından biri olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin oluşturulduğu bildirildi. Komitenin başkanlığına, Filistin Yönetimi’nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat atandı.

Şaat’ın kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşası ve Gazze’de günlük yaşamın istikrara kavuşturulmasından sorumlu olacağı ifade edildi. Beyaz Saray, Şaat’ın aynı zamanda Gazze’nin uzun vadeli yönetim yapısının temellerini atacak çalışmalara liderlik edeceğini vurguladı.

Barış Kurulu’nun üyeleri açıklandı

Trump’ın başkanlığında kurulan ve “Kurucu Yürütme Kurulu” olarak tanımlanan Barış Kurulu’nun üyeleri de duyuruldu.

Kurulda;

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff,

Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner,

eski İngiltere Başbakanı Tony Blair,

Marc Rowan,

Ajay Banga ve

Robert Gabriel yer aldı.

Beyaz Saray, kurulun Gazze’deki yeniden yapılanma, yönetim modeli ve uluslararası koordinasyon süreçlerinde stratejik rol üstleneceğini bildirdi.

Gazze Yürütme Kurulu’nda Hakan Fidan da yer aldı

Açıklamada ayrıca Gazze’de yönetişim, altyapı ve kamu hizmetlerine ilişkin tüm faaliyetleri desteklemek amacıyla “Gazze Yürütme Kurulu” kurulduğu duyuruldu.

Kurulda şu isimler yer aldı:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff,

Jared Kushner,

Tony Blair,

BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy,

Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi,

Mısır İstihbarat Başkanı Hassan Rashad,

Marc Rowan,

Nickolay Mladenov,

Yakir Gabay ve

Sigrid Kaag.

Kurulun, sahadaki yönetişim ve hizmet süreçlerine doğrudan destek vereceği kaydedildi.

Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov oldu

Eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, “Gazze Yüksek Temsilcisi” olarak görevlendirildi. Mladenov’un, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahadaki koordinasyonu sağlayacağı, yönetim, yeniden inşa ve kalkınma süreçlerinin denetlenmesine destek vereceği belirtildi. Mladenov’un aynı zamanda sivil ve güvenlik yapıları arasında eşgüdüm görevini üstleneceği ifade edildi.

Uluslararası İstikrar Gücü komutanı da belirlendi

Beyaz Saray açıklamasında, Tümgeneral Jasper Jeffers’in, Gazze’de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) komutanlığına atandığı da duyuruldu.