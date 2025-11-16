A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son ve kritik deplasman maçı olan İspanya mücadelesi öncesinde beklenmedik bir sakatlık haberiyle sarsıldı. A Millilerin önemli kozlarından ve orta sahasının kilit ismi Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

Milli takım kadrosuna iki genç yetenek dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, tecrübeli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun yerine kadroya takviye yapıldığı belirtildi. Kırmızı-beyazlıların teknik heyeti, Ümit Milli Takımı’nda başarılı performans sergileyen iki genç ismi A takım kadrosuna dahil etti. Bu isimler İsak Vural ve Yusuf Akçiçek oldu.

İspanya maçı salı günü

Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında güçlü rakibi İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 18 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Milliler, Bursa’da oynadıkları Bulgaristan maçını 2-0’lık skorla galip tamamlayarak gruptan çıkma umutlarını sürdürmüştü.

İkinci sakatlık haberi

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılması, milli takımın üst üste yaşadığı ikinci sakatlık oldu. Bilindiği gibi, Bulgaristan müsabakası öncesinde de savunma oyuncusu Emirhan Topçu sakatlık yaşayarak aday kadrodan çıkarılmıştı.