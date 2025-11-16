Son Mühür- Jake Paul bir kez daha boks dünyasının uzun süre konuşacağı bir dövüşle rünglere çıkmaya hazırlanıyor.

İngiliz boksunun ringlere armağanı olarak uzun sire zirveleri zorlayan ancak son dönemde aldığı başarısız sonuçlarla hayranlarını üzen Anthony Joshua'nın, Kake Paul'un bir sonraki rakibi olacağı öğrenildi.

Anthony Joshua ve Jake Paul'un bu Aralık ayında Miami'de ağır sıklet bir dövüşte karşılaşmak için anlaşmaya vardıkları ve dövüşün karşılaşma 19 veya 26 Aralık'ta gerçekleşeceği belirtiliyor.

Jake Paul'un 14 Kasım'da Gervonra Davis ile yapacağı belirtilen karşılaşma Davis'in aile için şiddet iddiaları nedeniyle iptal edilmişti.



Eylül 2024'de Daniel Dubois'e karşı kaybettiği karşılaşmadan bu yana ringlere çıkmayan Anthony Joshua'nın Jake Paul kanadından gelen teklifi kabul ettiği belirtiliyor.

Miami'de gerçekleştirilmesi beklenen dövüşle ilgili son bilgileri Netflix'in Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.



Mike Tyson'la dövüşü olay olmuştu...



Netflix'in ilk boks programı olan Jake Paul'ün Mike Tyson ile karşılaşması, tarihin en çok izlenen spor etkinliği olmuştu.

Şirket, eş zamanlı canlı yayınlarda 65 milyona ulaşarak dünya çapında tahmini ortalama 108 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Yayın, dövüşün ana etkinlik saatinde tüm ABD televizyon izleyicilerinin yüzde 56'sını oluşturmasının yanı sıra o hafta 78 ülkede platformun 1 numaralı yayını olmuştu.