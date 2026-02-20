İstanbul merkezli yürütülen ve sanat dünyasından pek çok ismin dahil edildiği geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık makamına verdiği ifadenin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonun yankıları sürerken, Hacıoğlu'nun uyuşturucu madde temini ve kullanım alışkanlıklarına dair paylaştığı detaylar dosyadaki yerini aldı.

"İlk deneyimim Hollanda'daydı"

Soruşturma kapsamında emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde ile nasıl tanıştığını açık yüreklilikle anlattı. Geçmişte Hollanda’da bulunduğu bir dönemde merak duygusuna yenik düşerek esrar maddesini ilk kez denediğini belirten Hacıoğlu, bu tecrübenin ardından zaman zaman söz konusu maddeyi kullanmaya devam ettiğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, bu süreçte maddeyi nasıl temin ettiğine dair yöntemlerini de paylaşarak, dijital dünyadaki uyuşturucu grupları üzerinden sağladığı iletişim kanallarını deşifre etti.

Temas kurmadan posta kutusuyla sevkiyat

İsmail Hacıoğlu’nun ifadesinde en dikkat çeken noktalardan biri, uyuşturucu maddeyi temin ederken kullandığı "yüz yüze gelmeme" yöntemi oldu. Sosyal medya platformlarındaki kapalı gruplardan ulaştığı numaralar aracılığıyla sipariş verdiğini kaydeden sanatçı, tanınan bir sima olması nedeniyle kimseyle doğrudan temas kurmadığını belirtti. Hacıoğlu, parayı önceden evindeki posta kutusuna bıraktığını, satıcıların ise parayı alıp yerine maddeyi bıraktığını anlatarak, gizlilik içinde yürüttüğü bu süreçten dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etti.

"Mesleki stres beni bu maddeye itti"

Neden uyuşturucuya yöneldiği sorusuna da yanıt veren başarılı aktör, oyunculuk mesleğinin getirdiği yoğun tempoyu ve beraberindeki stresi gerekçe gösterdi. Zorlu dönemlerde zihinsel olarak rahatlama arayışına girdiği için bu hataya düştüğünü söyleyen Hacıoğlu, esrar dışında hiçbir uyuşturucu maddeye temas etmediğini savundu. Hiçbir zaman uyuşturucu kullanılan toplu ortamlarda bulunmadığını ve kimseye madde sağlamadığını vurgulayan oyuncu, gözaltına alınmadan önce bir dizi çekimi için Ayvalık'ta olduğunu, bu nedenle ikametinde bir miktar madde kaldığını itiraf ederek telefon şifresini rızasıyla emniyet birimlerine teslim etti.

Operasyonun hukuki bilançosu netleşti

25 kişilik gözaltı kararıyla başlayan ve aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu gibi popüler isimlerin de bulunduğu operasyonun yargı ayağında önemli kararlar verildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden İsmail Hacıoğlu, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, dosyanın diğer sanıkları için süreç daha ağır işledi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan kişilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri içeren adli kontrol kararları uygulandı.