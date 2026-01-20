Kış aylarında altyapı kaynaklı arızalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerde uzun süreli ısınma sorunları yaşanabiliyor. Özellikle kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu günlerde, iç mekanlar da hızla soğuyor. Bu süreçte, zorlu doğa koşullarında yaşamaya alışkın olan bir dağcının paylaştığı bilgiler yol gösterici oldu.

Dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan, Everest’e üç kez çıkan ve beş kıtanın en yüksek dağlarını fetheden ilk Ukraynalı kadın dağcı olan Antonina Samoylova, dağlarda –20 ile –30 derece arasında uyuduğu dönemlerde uyguladığı yöntemleri anlattı. Samoylova, bu deneyimlerin soğuk bir evde üşümeden yaşamak için de kullanılabileceğini belirtti.

Yatağa sıcak su şişesi almak gece boyunca etkili oluyor

Samoylova’ya göre sıcak suyla doldurulmuş bir şişe, gece boyunca vücut için adeta küçük bir ısı kaynağı görevi görüyor. Şişenin ayak ucuna ya da bacakların arasına yerleştirilmesi öneriliyor. Bu bölgelerdeki büyük damarlar sayesinde ısının tüm vücuda daha hızlı yayıldığı ifade ediliyor.

Termal içlik vücut ısısını koruyor

Uyumadan önce giyilen kaliteli bir termal içliğin, vücudun kendi ısısını muhafaza etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Katmanlı giyinmenin, ısı kaybını azaltan en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulanıyor. İnce ama sıcak tutan giysilerin gece boyunca konfor sağladığı aktarılıyor.

Boyun ve kulaklar sıcak tutulduğunda vücut daha geç üşüyor

Isı kaybının önemli bir bölümünün baş ve boyun bölgesinden gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Samoylova, boyunluk kullanmanın ve kulakları korumanın tüm vücudun daha sıcak kalmasına yardımcı olduğunu dile getiriyor. Bu alışkanlığın, soğuk ortamlarda uyku kalitesini de artırdığı belirtiliyor.

Birlikte uyumak ısıyı artırıyor

Paylaşılan son yöntem ise iki kişinin vücut ısısının birlikte daha etkili korunması. Samoylova, bunun duygusal değil tamamen fiziksel bir durum olduğunu ifade ediyor. Sarılarak uyumanın, soğuk ortamlarda ısı kaybını azalttığı aktarılıyor.

Dağlarda edinilen bu basit ama etkili yöntemlerin, kış şartlarında ısınma sorunu yaşayan evler için de önemli birer çözüm sunduğu kaydediliyor. Samoylova’nın tecrübeleri, soğuk günlerde yaşamı bir nebze daha katlanılır hale getiriyor.