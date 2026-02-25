Yeni adıyla İşgücü Uyum Programı (İUP) olarak da bilinen bu uygulama, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçiriliyor. Binlerce kişinin fırsat olarak gördüğü TYP başvuruları, İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Peki İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır, hangi şartlar aranıyor ve ilanlar ne zaman açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi başvuruları ne zaman?

TYP okul temizlik personeli alımları için tek bir ulusal tarih belirlenmiyor. Başvuru süreçleri il ve ilçe bazında farklı zamanlarda açılıyor. Her ilin Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi bölgesi için ayrı bir duyuru yaparak kontenjan ve başvuru tarihlerini ilan ediyor. Bu nedenle adayların bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını ve İŞKUR e-Şube platformunu düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

TYP başvurusu yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR Portal Sistemi'ne bireysel üye olması gerekiyor. Henüz üyeliği bulunmayanlar kayıt adımlarını tamamladıktan sonra başvuru sürecine geçebilir.

Başvuru ekranında TYP numarası, uygulama alanı, başlangıç ve bitiş tarihleri, il ve ilçe bilgileri gibi kriterlerle arama yapılabiliyor. Yalnızca uygulama alanını seçerek de filtreleme yapmak mümkün. Örneğin MEB güvenlik görevlisi ya da okul temizlik personeli gibi aramalarla güncel ilanlara doğrudan ulaşılabiliyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra hak kazanan adaylar noter huzurunda kura çekimi ya da liste yöntemiyle belirleniyor. Kura sonucunda seçilen kişiler görev yerlerinde işe başlıyor.

TYP kapsamında hangi pozisyonlara alım yapılıyor?

TYP programı yalnızca temizlik personeliyle sınırlı değil. Okullarda güvenlik görevlisi, bahçe bakım elemanı ve çevre düzenleme personeli gibi farklı kadrolara da alım gerçekleştiriliyor. Program süresince görevlendirilen kişiler belirli bir dönem boyunca çalışarak hem kamu hizmetine katkı sağlıyor hem de iş deneyimi kazanıyor.

İŞKUR TYP iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Güncel TYP iş ilanları İŞKUR'un resmi e-Şube platformu üzerinden yayımlanıyor. Adaylar esube.iskur.gov.tr adresinden TYP iş ilanları sayfasına girerek açık pozisyonları görüntüleyebilir ve başvurularını online olarak tamamlayabilir. İlanların sınırlı süre açık kaldığı göz önünde bulundurularak başvuruların erken yapılması tavsiye ediliyor.