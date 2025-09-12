Son Mühür - Uzun zamandır hazırlıkları süren Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sisteminin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yeni sistemle çalışanların mevcut kıdem tazminatı hakları korunurken, emeklilik döneminde ek gelir desteği de sağlanacak.

Hesabındaki tüm birikimi alabilecek

TES kapsamında katılımcılar, 60 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak. Birikim yapanlar, isterlerse hesaplarındaki tutarın yüzde 25’ine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Sistemde mevcut yüzde 5,33’lük (19 gün) kıdem tazminatı hakkı korunacak. Ayrıca işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3’ünü bireysel emeklilik fonuna aktaracak. Bu sayede, istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de bireysel fon hesabında biriken tutarı kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek. Asgari ücretle çalışan bir kişi sistemde 25 yıl kaldığında, emekli maaşına TES aracılığıyla aylık 300 ila 566 lira arasında ek gelir sağlanabilecek. Ayrıca katılımcılar, 60 yaşına ulaşmamış olsalar da ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık veya işsiz kalma gibi özel durumlarda birikimlerinin yüzde 10’una kadar olan kısmını çekebilecek.