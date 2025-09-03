Son Mühür/ Osman Günden - Makina Mühendisi Işıl Yayla Yılmaz, ahşap boyama, el sanatları ve seramik çalışmalarından oluşan ilk kişisel sergisini Foça Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü’nde açtı. Toplam 160 eserin yer aldığı sergi, 7 Eylül 2025 Pazar akşamına kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Hobiden yaşam biçimine

Ahşap boyama ve el sanatlarına başlangıçta hobi olarak yöneldiğini, ancak zamanla bunun bir yaşam biçimine dönüştüğünü belirten Yılmaz, Manisa’nın Akhisar ve İzmir’in Foça ilçelerinde sürdürdüğü yaşamının bu çalışmalarla renklendiğini söyledi.

1997 yılından itibaren makine ve tel sektöründe çalışmaya başladığını ifade eden Yılmaz, son üç yıldır hobilerine yoğunlaştığını anlattı. Akhisar’da katıldığı kısa süreli kurslarda boyama teknikleri, kazıma ve epoksi gibi farklı yöntemler öğrendiğini belirtti.

“İnsanı sabırlı hale getiren bir uğraş”

Daha önce hiç fırça kullanmadığını dile getiren Yılmaz, “Fabrikalarda müdür olarak çalıştığım için seri üretime alışkındım. El sanatlarıyla uğraşmak çocukluğumdan beri sevdiğim bir şeydi. Başlangıçta sadece hoşuma giden işleri yaptım. Sergi açmaya karar verince farklı teknikler araştırdım. Bu süreçte ne kadar çok üretim yaptığımı fark ettim. Meslek olarak büyük kazanç sağlamayabilir ama çok keyifli. Satmaya kıyamadığım çalışmalarım da var. Genelde kadınların ilgilendiği bir alan ama erkeklerin de yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın sabrını ölçen, geliştiren bir uğraş” dedi.

Yılmaz, tüm sanatseverleri sergisine davet etti.