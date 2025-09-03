Yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Osmanağaoğlu'na, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Muhtarlar ile Buluşma ve Kaymakamlık Ziyareti

Programına Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla düzenlenen kahvaltıyla başlayan Osmanağaoğlu, samimi bir ortamda mahallelerin talep ve sorunlarını dinledi. Muhtarların, vatandaş ile devlet arasındaki en güçlü köprülerden biri olduğunu vurgulayan Osmanağaoğlu, ardından Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney'i makamında ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinde, Aliağa'nın mevcut ve geleceğe yönelik yatırımları ele alındı. Osmanağaoğlu, ilçenin sanayi ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, Aliağa'nın Kuzey Ege'nin ekonomik gücü olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Kamu Kurumları ve Parti Teşkilatıyla İstişareler

Kaymakamlık görüşmesinin ardından Osmanağaoğlu, ilçedeki kamu kurumlarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Başsavcılık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Osmanağaoğlu, kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Günün son programı ise MHP Aliağa İlçe Teşkilatı'nda gerçekleşti. Parti yöneticileriyle bir araya gelen Osmanağaoğlu, ilçe teşkilatının çalışmalarını ve yerel düzeydeki siyasi süreçleri değerlendirerek, partinin Aliağa'daki vizyonu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

"Aliağa, Kuzey Ege'nin Yükselen Değeri"

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa'nın sadece sanayi merkezi olmadığını, aynı zamanda turizm, kültür ve sosyal yaşam alanlarında da hızla gelişen bir kent olduğunu ifade etti. Osmanağaoğlu, MHP olarak Aliağa'nın gelişimi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.