Sezon öncesinde yaşanan yönetim belirsizlikleri, transfer yasağı sebebiyle kadroya takviye yapılamaması ve birçok as oyuncunun takımdan ayrılması İzmir temsilcisini olumsuz etkiledi. Kadro derinliği kaybolan ve genç ağırlıklı bir ekiple sahaya çıkmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında taraftarı önünde İnegöl Kafkas Spor’a 3-1 mağlup olmuştu. İkinci haftada da Muş deplasmanından eli boş dönen İzmir temsilcisinde çöküş devam etti.

2 maçta puan alınamadı, kalede 7 gol görüldü

Muş deplasmanında sahadan 4-0’lık ağır bir yenilgiyle ayrılan Menemen FK, iki maç sonunda kalesinde toplam 7 gol görürken rakip filelere sadece 1 gol bırakabildi. Savunmadaki büyük aksaklıklar ve hücum hattındaki etkisizlik dikkat çekerken, teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde henüz puanla tanışamayan sarı-lacivertli ekipte gidişat camiada büyük endişe yarattı.

Rakip Sincan Belediyesi Ankaraspor

Lige puansız başlayan ve moralsiz olan İzmir temsilcisi, kötü gidişatı durdurmak ve ilk puanlarını hanesine yazdırmak amacıyla gözünü bu haftaki mücadeleye çevirdi. Üzerindeki kara bulutları dağıtmak isteyen Menemen FK, ligin 3’üncü haftasında kendi sahasında Sincan Belediyesi Ankaraspor’u konuk edecek.