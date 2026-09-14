TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Altay, ilk iki haftada topladığı 2 puanla şampiyonluk mücadelesinde geride kaldı.

Son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı kulüpte, kulüp içindeki gelişmeler ise gündemin ilk sırasına yerleşti.

Geçen ay görevinden ayrılan ve kulübün kayyuma devredilmesi isteğiyle yargıya başvuran eski başkan Sinan Kanlı, sürecin gidişatına göre tekrar sorumluluk alabileceğinin işaretini verdi.

Takımın Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynadığı Denizli İdmanyurdu karşılaşmasını ve Karşıyaka deplasmanını protokol tribününden takip eden Kanlı, kulübün sahipsiz kalmayacağını belirtti.

"Hiçbir şey çıkmazsa kulüple ilgilenmek zorunda kalabiliriz"

Kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek kayyum davası öncesinde konuşan Sinan Kanlı, "Kapalı mahkemeye sadece avukatlar girecek. Ret kararı da çıkabilir. Yönetime kayyım atanırsa olağanüstü genel kurul kararı alınacak.

Şu an için aday olmayı düşünmüyorum. Hiçbir şey çıkmazsa kulüple ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Takımın, 'Sahipsiz' dediğimiz hali ortada. Çocuklar aslanlar gibi mücadele ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir temsilcisinde daha önce Vahdettin Heyal ve Ali Can Acar da başkanlığa aday olduklarını duyurmuştu.

Kupada rakip Söke 1970

Kulüp içinde yaşanan gelişmelerin gölgesinde Altay, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında yarın akşam Söke 1970'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Teknik heyet ve kadroda eksikler var

Kupa mücadelesi öncesinde İzmir ekibinde önemli eksikler bulunuyor. Karşıyaka derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Tuna Üzümcü, kulübede bulunamayacak.

Sakatlıkları devam eden kaleci Semih ile santrfor Ünal'ın yanı sıra cezalı durumdaki forvet Murat da kadroda yer almayacak. Derbi maçında sakatlanan sol kanat oyuncusu İbrahim de bu karşılaşmada görev alamayacak.

Eksikler sebebiyle sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen siyah-beyazlılarda, takıma yeni katılan stoperler Yunus Efe ve Sefa’nın maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.