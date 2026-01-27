Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde uzun süredir merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, göreve gelmesinin ardından parti içi temaslarını sürdürdüğü süreçte, bugün CHP’li İzmir milletvekilleriyle yemekli bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç, Tuncay Özkan, Ümit Özlale, Salih Uzun, Rıfat Nalbantoğlu, Yüksel Taşkın, Murat Bakan, Deniz Yücel, Seda Kaya Ösen, Ednan Arslan katılım sağladı.

İki Milletvekili katılmadı

Toplantıya CHP İzmir milletvekillerinden Gökçe Gökçen ve Mahir Polat katılmadı.

Parti kulisi: “Kritik toplantı”

Göreve gelmesinin ardından ilk olarak meclis üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir dizi toplantı gerçekleştiren Güç’ün, milletvekilleriyle yapacağı buluşma parti kulislerinde “kritik toplantı” olarak değerlendiriliyordu. Toplantının istişare toplantısı olduğu ve İzmir, Türkiye gündemi, AK Parti'nin sistemi üzerine konuşmalar yapıldığı öğrenildi.