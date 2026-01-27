İzmir’in Ödemiş ilçesi, gün ortasında bir emlak ofisinden yükselen silah sesleriyle sarsıldı. Akıncılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, taraflar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Cezaevinden yeni tahliye olduğu belirtilen bir şahıs ile bir kadın arasında başlayan gerginlik, kadının oğlunun da olaya dahil olmasıyla birlikte adeta bir can pazarına dönüştü. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tartışma silahlı saldırıya dönüştü

Olay, Fevzipaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir emlak bürosunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen 49 yaşındaki Serkan A. ile emlak ofisinde bulunan 47 yaşındaki Nazan K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sözlü münakaşa başladı. Sinirlerin gerilmesiyle birlikte kontrolünü kaybeden Serkan A., yanındaki tabancayı ateşleyerek Nazan K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Silah seslerinin yankılandığı ofis bir anda kan gölüne döndü.

Olay yerine gelen oğlu müdahale etti

Silah seslerini duyarak annesinin yardımına koşan 28 yaşındaki Yılmaz K., emlak ofisine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini vuran Serkan A. ile Yılmaz K. arasında ofis içerisinde sert bir boğuşma yaşandı. Yaşanan arbede sırasında Yılmaz K., silahın kabzasını ele geçirerek Serkan A.’nın başına defalarca vurdu. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Serkan A. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de ağır yaralı olan Nazan K. ve Serkan A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan her iki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralıların tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Emniyet güçleri tahkikat başlattı

Olayın ardından annesini vuran şahsı darp ederek yaralayan Yılmaz K., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri emlak ofisinde detaylı delil çalışması yaparken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kavganın çıkış sebebi ve taraflar arasındaki husumetin detayları araştırılırken, polisin olayla ilgili tahkikatı titizlikle sürüyor.

