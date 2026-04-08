Son Mühür/ Osman Günden- Seferihisar’ın tanınmış iş insanlarından Serkan Yıldız, Karabağlar Belediyesi’nde Meclis Başkan Vekilliği makamına getirildi. Hem iş dünyasında hem de siyaset sahnesinde aktif bir profil çizen Yıldız, yeni dönemdeki ilk meclis oturumunu başarıyla sevk ve idare etti.

Karabağlar yerel siyasetinde yeni dönem

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında girdiği yarışta Karabağlar Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Serkan Yıldız, siyasi kariyerinde kritik bir basamağı daha geride bıraktı. Meclis üyelerinin güvenini kazanarak Meclis Başkan Vekilliği görevini üstlenen Yıldız, İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Karabağlar’ın gelecek vizyonuna katkı sunmaya hazırlanıyor. İlk oturumdaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız’ın, CHP Karabağlar İlçe Örgütü içindeki sevilen ve dinamik yapısı, yerel yönetimdeki uzlaşmacı kimliğiyle birleşerek ilçenin gelişim ivmesini artırması bekleniyor.

İnşaat sektöründeki vizyonu yerel yönetime taşıyor

İş dünyasındaki birikimini siyasi arenadaki sorumluluklarıyla harmanlayan Serkan Yıldız, özellikle gayrimenkul ve konut geliştirme alanındaki tecrübesiyle tanınıyor. Seferihisar merkezli başlayan ancak İzmir geneline yayılan yatırım ağını başarıyla yöneten Yıldız, ticari hayatındaki stratejik bakış açısını Karabağlar Belediye Meclisi’ne yansıtmayı hedefliyor. Aile şirketi üzerinden Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirdiği yatırımlar, Yıldız’ın kurumsal yönetim kabiliyetini pekiştirirken; bu birikimin Karabağlar’ın kentsel ve sosyal projelerinde önemli bir değer yaratacağı öngörülüyor.

Luvi grup imzasıyla modern kentleşme hamlesi

Yıldız’ın yönetimindeki Luvi Grup, İzmir’in yükselen bölgelerinde hayata geçirdiği modern konut projeleriyle inşaat sektöründe güçlü bir marka haline geldi. Seferihisar’ın çehresini değiştiren 343 dairelik devasa Luvi Residence projesinin yanı sıra Urla, Narlıdere ve Bornova gibi lokasyonlarda yükselen projeler, firmanın estetik ve konfor odaklı mimari anlayışını simgeliyor. Bölgedeki yapılaşmaya kalite standartları getiren bu projeler, Yıldız’ın iş dünyasındaki "güven ve kalite" odaklı vizyonunun en somut kanıtları olarak öne çıkıyor.

Karabağlar için kentsel ve sosyal hedefler

Yeni göreviyle birlikte Karabağlar’ın kalkınma hedeflerinde aktif rol alacak olan Serkan Yıldız, modern şehircilik prensiplerini yerel yönetim mekanizmalarıyla buluşturmayı amaçlıyor. İlçenin yapısal sorunlarından sosyal donatı ihtiyaçlarına kadar pek çok alanda çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi beklenen Yıldız, Meclis Başkan Vekilliği süresince halkın taleplerini önceliğine alacak. Profesyonel iş hayatındaki disiplinini Karabağlar Belediyesi’nin hizmet kalitesine entegre etmeye hazırlanan Yıldız, kentin geleceğine yön verecek stratejik kararların koordinasyonunda kilit bir isim olacak.

