Son Mühür / Erkan Doğan - Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan sağlık personellerini 10 iş günü boyunca hiç izin yaptırmadan çalıştıran idareyi mahkeme haksız buldu.

"Huzurevi idaresinin yaptığı ne vicdani, ne insanidir”

Pandemi döneminde Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan sağlık çalışanları idarenin insanlık dışı, yirmi dört saat esası ile çalıştırılmasına tepki gösteren Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Bu konuda sendikamız tarafından mağdur olan üyelerimiz için dava açtık. Mahkeme bizi haklı buldu” dedi. “İdarenin personellerinin analarının ak sütü gibi helal olan izin taleplerini reddetmesi ne vicdanidir, ne de insanidir” diyen Başkan Demircan, “Dünyanın neresinde insanlar on gün kesintisiz yirmi dört saat hizmet veriyor ki Narlıdere Huzurevinde de versin. Başta Anayasa, Devlet Memurları Kanunu, 4688 Sayılı Kanun, İLO Anlaşmaları ve Yönetmeliklere rağmen “ben istedim oldu mantığı” ile hareket eden kanun tanımaz idareciler sanmasınlar ki babalarının işletmesini yönetiyorlar. Bu Memlekette kanun var nizam var, tanımayanlar için Bağımsız Mahkemeler var, sizi bağlarlar. Kamu kurumlarında bir çok idarecinin kanun ve yönetmeliklere hakim olmaması nedeniyle çalışanlar hak kayıplarını dava etmek suretiyle arıyor, bazen de çalışanın haklılığını bile bile “kibir abidesi idareci” “git dava aç” diyor. Nasıl olsa bu yüzden bir soruşturma geçirmiyor, görevi kötüye kullanmadan ceza almıyor veya kamu zararı oluşturduğu için kimse “bu davanın tüm masraflarını sen ödeyeceksin” demiyor, hal böyle olunca devletin kasasından milyonlarca lira bu beylerin keyfi uygulamalarından kaynaklı çıkıyor.Altını çizerek ifade etmek istiyorum; Mahkeme kararı iş bilmez, kanun tanımaz, daha personelinin hangi şartlarda çalıştırılması gerektiği bilgisinden yoksun sözüm ona idarecilere ders olsun” diye konuştu.

Mahkeme kararı

İzmir 5. İdare Mahkemesi söz konusu mağduriyetle ilgili şu kararı verdi, “Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir ili Narlıdere Kaymakamlığı Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık memuru olarak görev yapmakta olan davacıya, davalı idarece, Covid-19 Pandemisinin çıkması üzerine Kurumda tam gün yatılı olarak görev yaptığı günlerdeki fazla çalışmaları karşılığında kendisine izin hakkı tanınması istemiyle davacı tarafından 11.07.2025 tarihli dilekçe ile idareye başvurularak, tam gün yatılı olarak yapmış olduğu fazla çalışmalarının 24 saat üzerinden hesap edilerek izin hesabına dahil edilmesinin talep edildiği, bu başvurunun, Narlıdere Kaymakamlığı Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 31.07.2025 tarihli ve 17120093 sayılı işlemi ile reddi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, davalı idarenin savunma dilekçelerinde, pandemi döneminde günlük çalışmaların 12 saat üzerinden hesaplandığının belirtildiği, fakat günlük çalışmaların 12 saat üzerinden hesaplanmasına esas bir mevzuat hükmüne atıf yapılmadığı görülmektedir. Bu durumda, mevzuatta, memurların günlük çalışma saatlerinin genel olarak 8 saat, haftalık çalışma süresinin ise genel olarak 40 saat olarak belirlendiği, fazla çalışılan her sekiz saat için bir gün izin hakkı verileceğinin kurala bağlandığı, davacının pandemi döneminde çalıştığı günlerde tam gün esasıyla görev yaptığı, davacının anılan saatlerde Kurum bünyesinde göreve hazır halde bulunduğu, dolayısıyla hesaplamanın davacının tam gün (24 saat) çalıştığı gözetilerek yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmakla, bu husus gözetilmeksizin tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”