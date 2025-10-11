Son Mühür - A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam Bulgaristan ile karşılaşacak. Önceki gün Sofya’ya giden milli takımda, İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçeli bir taraftar arasında yaşanan diyalog gündeme oturdu.

''Hepsiyle konuşun"

Otel girişinde milli futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmedi. Bulgaristan’da milli takımı karşılayan bir taraftarın İrfan Can Kahveci’ye yönelttiği sözler ise gündem oldu. Fenerbahçeli taraftar, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Mert Hakan'a söyleyin hepsiyle konuşun" dedi; İrfan Can ise tebessüm ederek karşılık verdi.

Viral oldu

Bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarların sabırsız bekleyişi yeniden tartışma konusu haline geldi.