Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi, Bağdat Caddesi’nde kaza yaptı. Erenköy Kantarcı Rıza Sokak çıkışında gerçekleşen olayda, bir motosiklet araca çarptıktan sonra kaldırımda bebekleriyle yürüyen çiftin üzerine doğru savruldu. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü.
Başına dikiş atıldı
Kazaya Helvacıoğlu ile iki araç sürücüsü yaralı olarak karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oyuncu Üsküdar’daki bir hastaneye kaldırılarak başına dikiş atıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Korku dolu kazanın ardından İrem Helvacıoğlu ve ailesinin sağlık durumu gündemde. Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını paylaştı:
''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.''