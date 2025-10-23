Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi, Bağdat Caddesi’nde kaza yaptı. Erenköy Kantarcı Rıza Sokak çıkışında gerçekleşen olayda, bir motosiklet araca çarptıktan sonra kaldırımda bebekleriyle yürüyen çiftin üzerine doğru savruldu. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü.

Başına dikiş atıldı

Kazaya Helvacıoğlu ile iki araç sürücüsü yaralı olarak karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oyuncu Üsküdar’daki bir hastaneye kaldırılarak başına dikiş atıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.