ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede konuşlu ABD unsurlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun Umman Denizi’nde seyir faaliyetinde bulunduğu bildirildi.

Uçak gemisi ve askeri unsurlar Umman Denizi’nde seyir halinde

CENTCOM’un sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, USS Abraham Lincoln’ün, iki askeri ikmal gemisi ve iki ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde Umman Denizi’nde seyrini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, bu faaliyet sırasında uçak gemisine bağlı hava unsurlarının da bölgede aktif olduğu belirtildi.

Hava kanadı da faaliyetlere katıldı

Açıklamaya göre, 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı savaş uçakları, deniz grubunun üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. Paylaşılan görüntülerde, hava ve deniz unsurlarının koordineli şekilde faaliyet yürüttüğü görüldü.

Görüşmeler sonrası askeri mesaj

Söz konusu askeri hareketlilik, Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran görüşmelerinin ardından geldi. Görüşmelere ilişkin ABD’li yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CENTCOM’un paylaştığı bu görüntüler bölgedeki askeri varlığın sürdüğüne işaret etti.

“Güç yoluyla barış” vurgusu

CENTCOM açıklamasının sonunda yer alan “Güç yoluyla barış” ifadesi dikkat çekti. Bu vurgu, ABD’nin bölgede caydırıcılık politikasını sürdürdüğü şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor

Umman Denizi ve çevresi, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bölgeler arasında yer alıyor. ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin, diplomatik temaslarla eş zamanlı yürütülmesi dikkat çekiyor.