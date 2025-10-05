İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’da yabancı ülke temsilcileri ve büyükelçilerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İran’a yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımları değerlendirerek, “İran diplomasiden yana ancak Avrupa ülkeleri süreci çıkmaza sürüklüyor” dedi.

“Avrupa ülkeleri aşırı taleplerde bulunuyor”

Arakçi, İran’ın diplomatik çözüm için tüm çabayı gösterdiğini ancak Avrupa ülkelerinin aşırı talepler ve bahanelerle müzakereleri zorlaştırdığını söyledi.

Bakan, “İran’la ilgili sorunların askeri değil, diplomatik yollarla çözülebileceğini defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bazı dönemlerde askeri tehditler ve yaptırımlar ön plana çıkarıldı. Bu yaklaşımlar sorunu çözmek yerine daha da derinleştiriyor” diye konuştu.

“Askeri saldırılar çözüm olmadı, yaptırımlar da olmayacak”

İran’a karşı geçmişte yapılan askeri tehditlerin sonuç vermediğini hatırlatan Arakçi, benzer şekilde yeni yaptırımların da etkisiz kalacağını belirtti:

“Defalarca İran’a askeri saldırı tehdidinde bulundular, hatta bunu denediler. Ancak İran meselesinin askeri adımlarla çözülemeyeceğini gördüler. Nasıl ki askeri saldırılar çözüm olmadıysa, yaptırımlar da çözüm olmayacaktır. Bu tür girişimler sadece diplomasiyi daha karmaşık hale getirir.”

Arakçi, İran’ın nükleer programı konusunda tek çıkış yolunun diplomatik müzakereler olduğunu vurguladı. “Diplomasi her zaman geçerlidir” diyen Arakçi, Avrupa ülkelerinin süreçteki etkisini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere, Fransa ve Almanya süreçteki rollerini zayıflattı, İran’la doğrudan müzakere etme meşruiyetlerini büyük ölçüde kaybetti.”

“Yeni müzakereler eskisi gibi olmayacak”

ABD ile dolaylı temasların sürdüğünü belirten İran Dışişleri Bakanı, diplomasinin hâlâ en doğru yol olduğunu ifade etti.

Arakçi, “Bugün hâlâ anlaşma için bir fırsat var ancak bu, karşı tarafın iyi niyet göstermesiyle mümkün olabilir. Biz diplomasinin rolünü hiçbir zaman reddetmedik ama şartlar değişti. Bundan sonraki müzakereler kesinlikle geçmiştekiler gibi olmayacak” dedi.

“Kahire anlaşmasının artık anlamı kalmadı”

Arakçi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Kahire’de imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına da değindi.

BMGK yaptırımlarının devreye girmesiyle bu anlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini belirten Arakçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kahire anlaşmasının imzalanmasının ardından da söylemiştim, BM yaptırımlarının uygulanması tüm şartları değiştirdi. Artık yeni bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl ki askeri saldırılar şartları değiştirdiyse, bu karar da aynı etkiyi yarattı. Kahire anlaşmasının artık bir anlamı yok ve işlevini yitirmiş durumda.”

İran’dan yeni diplomasi mesajı

İran yönetimi, son dönemde artan uluslararası baskılara rağmen nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlı olduğunu savunmaya devam ediyor.

Arakçi, ülkesinin diplomasiye açık olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “İran baskıya değil, karşılıklı saygıya dayalı bir diplomasi sürecinden yanadır” mesajını verdi.