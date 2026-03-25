Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki gerilimin “kontrolden çıktığını” belirten Guterres, taraflara acil ateşkes ve diplomasi çağrısı yaptı.

“Dünya daha büyük bir savaşın eşiğinde”

Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın karşılık hamleleri sonrası bölgede tehlikeli bir sürecin yaşandığını ifade etti. Mevcut durumun yalnızca bölgesel değil, küresel bir krize dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.

“Dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın eşiğinde olduğunu” söyleyen Guterres, gerilimin daha fazla tırmanmasının ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail’e çağrı: Operasyonları durdurun

BM Genel Sekreteri, ABD ve İsrail’e İran’a yönelik askeri operasyonları sonlandırma çağrısında bulundu. Guterres, “ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesinin artık zamanı geldi” diyerek taraflara açık mesaj verdi.

İran’a da uyarı: Komşu ülkelere saldırılar durmalı

Guterres, yalnızca ABD ve İsrail’e değil, İran’a da çağrıda bulundu. İran’ın çatışmanın doğrudan tarafı olmayan komşu ülkelere yönelik eylemlerini durdurması gerektiğini vurguladı.

“Çözümün yolu diplomasi”

Gerilimin düşürülmesi için diplomatik kanalların devreye alınması gerektiğini belirten Guterres, uluslararası hukuka dönüş çağrısı yaptı.

“Artık gerilimi tırmandırma merdivenini çıkmayı bırakıp diplomasi merdivenini çıkmanın ve uluslararası hukuka tam anlamıyla yeniden saygı göstermenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Küresel endişe artıyor

Uzmanlar, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin enerji güvenliği, göç hareketleri ve küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. BM’nin çağrısının ardından gözler taraflardan gelecek yeni adımlara çevrildi.