Son Mühür - Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetlerini önlemek ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulamaya alındı.
Zorunlu hale geliyor
Uygulama, 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale getirilmişti. Sistemin ikinci aşamasıyla birlikte artık satılık taşınmaz ilanları için de mecburi olacak.
İşlem nasıl yapılacak?
Yeni uygulamayla birlikte taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek ilan sürecinde emlak firmalarına yetki verecek. Bu doğrulama sistemi sayesinde yetkisiz kişiler tarafından açılan ilanların, sahte hesaplarla yapılan fiyat oynatmalarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Doğrulaması tamamlanan ilanlarda, “EİDS yetki doğrulaması yapılmıştır” ibaresi ya da ilgili logo yer alacak. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden verdikleri yetkiyi aynı ekran üzerinden iptal edebilecek. Verilen yetkilendirmenin süresi en az üç ay olacak ve yine sistem üzerinden uzatılabilecek.
Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda uygulama, teknik entegrasyonun tamamlanması, yaşanabilecek sorunların giderilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla 1 Şubat’tan itibaren pilot olarak üç büyük ilde hayata geçirilecek.
Tarih belli oldu
Pilot illerdeki uygulamanın tamamlanmasının ardından sistem, 15 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilecek. Düzenlemenin ülke çapında devreye alınmasıyla birlikte ilan sitelerindeki tüm satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle uyumlu hale getirilmesi ve güvenli bir ticaret ortamının oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin daha önce kiralık ilanlar için hayata geçirildiğini hatırlatan Taylan, şu ifadeleri kullandı:
"Sistem, sektöre ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik. Biz, gerekli mercilere sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimiz ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor. Kaçak, 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor. Düzenleme, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."