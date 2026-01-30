Son Mühür - Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetlerini önlemek ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek amacıyla uygulamaya alındı.

Uygulama, 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale getirilmişti. Sistemin ikinci aşamasıyla birlikte artık satılık taşınmaz ilanları için de mecburi olacak.

İşlem nasıl yapılacak?

Yeni uygulamayla birlikte taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek ilan sürecinde emlak firmalarına yetki verecek. Bu doğrulama sistemi sayesinde yetkisiz kişiler tarafından açılan ilanların, sahte hesaplarla yapılan fiyat oynatmalarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doğrulaması tamamlanan ilanlarda, “EİDS yetki doğrulaması yapılmıştır” ibaresi ya da ilgili logo yer alacak. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden verdikleri yetkiyi aynı ekran üzerinden iptal edebilecek. Verilen yetkilendirmenin süresi en az üç ay olacak ve yine sistem üzerinden uzatılabilecek.

Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda uygulama, teknik entegrasyonun tamamlanması, yaşanabilecek sorunların giderilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla 1 Şubat’tan itibaren pilot olarak üç büyük ilde hayata geçirilecek.

Tarih belli oldu