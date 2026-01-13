Son Mühür- Çin ve Ortadoğu uzmanı Nurettin Akçay, İran'daki gösterilerde ölü sayısının binlerle ifade edilmesine dikkat çekerek, rejimin ayakta kalma kapasitesi artık sınırda uyarısında bulundu.

''İran’daki gösteriler 16. gününde. Ölü sayısı 2 bin. Sayının bu kadar yüksek olması sıra dışı. Modern İran tarihinde bu kadar kısa sürede ve bu ölçekte başka bir ölüm var mı bilmiyorum'' diyen Nurettin Akçay,

''Ülkede resmen kitlesel bir şiddet dalgası yaşanıyor.

Bu gösteriler bir yere varır mı? Rejim yıkılır mı yıkılmaz mı bilmiyorum ama bu kadar kandan sonra bazı şeylerin dikiş tutmayacağı kesin.

Rejimin ayakta kalma kapasitesi artık sınırda'' değerlendirmesinde bulundu.



Pezeşkiyan yönetimi çaresiz...



İran Araştırmaları Merkezi İRAM Araştırmascısı Oral Toğa, ''Gösteriler organik. Sorunlar 20-30 yıllık olduğu için Pezeşkiyan yönetimi çaresiz'' hatırlatmasında bulundu.

İnterneti kapatarak İran'ı dünyadan tecrit etmek isteyen yönetim, Elon Musk'ın Starlink uyduları dolayısıyla zorlandı. Starlink uydularının yardımıyla İran'dan gelen görüntülerde ceset torbaları içinde onlarca İranlı'nın bulunduğu görüldü.



Starlink uydularına bağlananlara...



Wall Street Journal, İran, Starlink kullanıcılarını tespit ediyor, terminallere el koyuyor ve sinyal karıştırma yöntemleriyle hizmeti engellemeye çalışıyor'' bilgisini paylaştı.

İktidara yakın İran medyası da devasa bir Starlink sevkiyatının ele geçirildiğini duyurdu. 2025 Haziran ayından bu yana İran'da Starlink uydularına bağlanmak casusluk suçlamasına neden oluyordu.