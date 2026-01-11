Son Mühür- Elon Musk'ın yapay zeka robotu Grok'un başı dertte. Dünyada ilk kez bir ülke Grok'un sohbet robotuna geçici erişim engeli getirdi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya, X'in yapay zeka robotu tarafından cinsel içerikler üretilmesini gerekçe göstererek erişim engeli için harekete geçti.

Endonezya'nın yasaklama kararı, Avrupa'dan Asya'ya kadar hükümetlerin ve düzenleyici kurumların Grok'un uygulamadaki cinselleştirilmiş içerikleri kınamasının ve bazılarının bu konuda soruşturma başlatmasının ardından geldi.

Ücretli abonelerle sınırlandırmıştı...



Grok'un arkasındaki girişim şirketi xAI, hafta içi yaptığı açıklamada, yarı çıplak çocukların tasvirleri de dahil olmak üzere cinselleştirilmiş içeriklere izin veren güvenlik açıklarını gidermeye çalışırken, görüntü oluşturma ve düzenleme işlemlerini yalnızca ücretli abonelerle sınırlandırdığını belirtmişti.



Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Hükümet, rızasız cinsel içerikli deepfake uygulamalarını, dijital alanda vatandaşların insan haklarına, onuruna ve güvenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak görmektedir" dedi.

Bakanlık ayrıca konuyu görüşmek üzere X yetkililerini çağırdığını duyurdu..

Elon Musk, eleştirilerin ardından X platformunda Grok'u yasa dışı içerik üretmek için kullanan herkesin, yasa dışı içerik yüklemiş gibi aynı sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti.