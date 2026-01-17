İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı kitlesel protestolara evrildi. Ülke genelinde birçok kentte düzenlenen eylemler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) son duruma ilişkin bilanço yayımladı.

HRA: 3 bin 90 kişi hayatını kaybetti

HRA’nın paylaştığı verilere göre, protestolar kapsamında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 90’a ulaştı. Hayatını kaybedenlerin 2 bin 885’inin protestocu olduğu belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında 19 çocuğun ve 21 tarafsız sivilin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

165 güvenlik gücü ve rejim yanlısı sivil öldü

Ölümler arasında 165 güvenlik gücü mensubu ile hükümet destekçisi sivilin yer aldığı kaydedildi. Ayrıca 3 bin 882 ölüm raporunun doğrulama ve inceleme sürecinde bulunduğu aktarıldı.

Yaralı ve tutuklu sayısı on binleri buldu

Gösteriler sırasında 2 bin 55 kişinin ağır şekilde yaralandığı açıklandı. HRA, güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonrası tutuklananların sayısının 22 bin 123’e yükseldiğini bildirdi.