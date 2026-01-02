Son Mühür- İran, Batı'nın uyguladığı finansal yaptırımları aşmak ve savunma sanayii ihracatını sürdürebilmek amacıyla yeni ödeme modelleri üzerinde çalışıyor. Ülke, askeri sözleşmelerde kripto paraların kullanımına olanak tanımayı planlıyor.

Mindex Kripto ve takas yöntemlerine açık

Savunma Bakanlığı'na bağlı ihracat kurumu Mindex, yaptığı açıklamada dijital varlıklar, takas yöntemleri ve İran riyaliyle ödeme seçeneklerinin müzakereye açık olduğunu duyurdu. Kurum, halihazırda 35 ülkeyle aktif ticari ilişkiler yürüttüğünü belirtti.

Savunma ürünleri kataloğu

Mindex’in satış kataloğunda Emad balistik füzeleri, Shahed tipi insansız hava araçları, Shahid Soleimani sınıfı savaş gemileri ve kısa menzilli hava savunma sistemleri yer alıyor.

Uzmanlar ne diyor?

Analistler, bu adımı İran’ın yaptırımlar altında savunma ihracatını devam ettirmek için alternatif finansman kanalları geliştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.