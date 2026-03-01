İran İslam Cumhuriyeti, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in ortak operasyonu neticesinde hayatını kaybetmesiyle tarihinin en kritik eşiklerinden birine girdi.

Suikastın ardından kameralar karşısına geçmeden yazılı bir açıklama yayınlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin intikam stratejisinin "tarihi bir bedel ödetme" üzerine kurulacağını dünyaya ilan etti.

Tahran’da intikam yeminleri: "Yeni bir sayfa açılıyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin ruhani rehberi Hamaney’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı "asla cevapsız kalmayacak büyük bir suç" olarak nitelendirdi. Yayınladığı taziye ve kararlılık mesajında, bu olayın sadece bir lider kaybı olmadığını, aksine İslam dünyası ve Şiilik tarihinde yepyeni bir dönemin başlangıcı teşkil edeceğini savundu. Pezeşkiyan, dökülen kanın bir pınar gibi gürleyerek akacağını ve bölgedeki Amerikan-Siyonist varlığının kökünü kazıyacak bir direnişe dönüşeceğini vurguladı.

ABD ve İsrail hedef tahtasında: "Bedelini ödeteceğiz"

Saldırının faillerine ve arkasındaki siyasi iradeye yönelik sert bir dil kullanan Pezeşkiyan, Washington ve Tel Aviv hattını doğrudan sorumlu tuttu. İran devletinin tüm imkanlarını seferber edeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, sadece bölgesel güçlerle değil, dünyanın dört bir yanındaki "özgür insanlarla" birlikte hareket edeceklerini belirtti. Operasyon emrini verenlerin ve uygulayanların yaptıklarına bin pişman edileceğini ifade eden Pezeşkiyan, Tahran’ın bu kez geri adım atmayacağı mesajını en üst perdeden verdi.

Milli yas ve Resmi tatil kararı

Ülkede derin bir infial yaratan olayın ardından devlet protokolü en yüksek alarm seviyesine geçirildi. Pezeşkiyan, liderin anısını yaşatmak ve ulusal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla ülke genelinde 40 günlük "milli yas" ilan edildiğini duyurdu. Yas sürecinin başlangıcıyla eş zamanlı olarak, toplumsal katılımın ve anma törenlerinin koordinasyonu için 7 günlük resmi tatil kararı alındı.