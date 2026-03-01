Son Mühür- Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan Türk vatandaşları, uçuşların iptal edilmesi ve bölgedeki güvenlik uyarıları sonrası büyük bir belirsizlik içine düştü. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in paylaştığı videoda vatandaşlar, Türk Konsolosluğu’na ulaşamadıklarını ve can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Bölgedeki Türk vatandaşları, yaşadıkları acil durumu bildirmek için Türkiye’nin Dubai Konsolosluğu’na ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, konsolosluk telefonlarının meşgule atıldığını ve muhatap bulamadıklarını vurgularken, gelen sınırlı geri dönüşlerin ise Türkçe yerine İngilizce mesajlar şeklinde olduğunu belirtti. Mağdur bir vatandaş yaşadığı çaresizliği, "Türk Konsolosluğu'nu arıyorum ancak 'yazın' şeklinde İngilizce bir yanıt alıyorum. Kendimizi burada unutulmuş hissediyoruz," sözleriyle özetledi.

"Patlama riski ve sığınak uyarısı" tedirginliği

Gece yarısı telefonlarına gelen Arapça acil durum mesajlarıyla büyük bir panik yaşadıklarını anlatan Türk grubu, mesajlarda patlama riskine karşı sığınaklara gidilmesi yönünde uyarılar yapıldığını iddia etti. Kaldıkları otelde sığınak bulunmadığını belirten vatandaşlar, havalimanının hedef alındığına dair doğrulanmamış söylentiler nedeniyle korku içinde olduklarını dile getirdi.

Operatörlerden bilgi yerine "Tarife" mesajı

Vatandaşların bir diğer sitemi ise Türkiye merkezli mobil operatörlere oldu. Bölgedeki durum hakkında bilgilendirici bir mesaj beklediklerini ifade ederken, aksine operatörden sürekli "tarifeniz bitti, ek ücret yansıyacaktır" şeklinde ticari mesajlar aldıklarını belirterek, "Burada televizyonlar çekmiyor, bilgi alamıyoruz. Operatör sadece tarife uyarısı yapıyor, hiçbir güvenlik uyarısı geçmiyor," dedi.

Turhan Çömez’den Dışişleri Bakanlığı’na çağrı

Konuyu sosyal medya hesabından gündeme taşıyan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ve bakanlığı etiketleyerek bir çağrı yaptı. Çömez, "Acil durumlarda 7/24 nöbetçi memur bulundurmuyor musunuz? Size ulaşamayan vatandaş bize ulaşıp çare arıyor," diyerek yetkilileri göreve çağırdı.