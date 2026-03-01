Son Mühür- Türkiye karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Middle East Forum politika analisti Michel Rubin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına gönderme yaparak,

''Ankara 2036'da, Tahran 2026'da olduğu gibi olacak mı?'' sorusunu gündeme getirdi.

Rubin'in Türkiye'ye yönelik saldırı olacağını ima eden mesajına TV100'de katıldığı programda cevap veren emekli Tümamiral Cihat Yaycı, son dönemde Rusya'nın Akkuyu nükleer santralindeki hissesinin yüzde 49'unu satma planına dikkat çekti.



Bizim içimize kurt düşüyor...



Türkiye'nin güçlenmesini kimsenin istemediğini savunan emekli Tümamiral Cihat Yaycı,

''Rusya hüç gündemde yokken finansmana ihtiyacım var deyip Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki hissesinin yüzde 49'unu satıyorum diyor.

Bizim de içimize kurt düşüyor. Çünkü Rusya'yla İsrail'in stratejik ortaklığı var. Müttefik olduklarını herkes biliyor.

Yani İsrail ile Rusya'nın arası hiçbir zaman bozulmaz.

Suriye'de hava sahasını Türkiye'ye açmayan Rusya, İsrail'e her zaman açıyordu.

İsrail İran'ı vurduğunda da hiçbir tepki göstermediler.

Bugüne kadar bir Rus askerinin bir sapanla dahi İsrail'e ait herhangi bir unsura taş attığı görülmemiştir'' hatırlatmasında bulundu.



Michael Rubin ve FETÖ'cüler...



''Michael Rubin ve FETÖ'cüler "İran'dan sonra hedef Türkiye ve Akkuyu" diyorken, Rusların santrali satışa çıkarması insanın aklına kurt düşürüyor'' diyen Yaycı,

''Tam İran'dan sonra hedef Türkiye yazıları çıkarken, hedef olarak da Akkuyu denirken, Akkuyu'nun da mali sahibi Rusya'yken, Rusya zarar ediyor endişesiyle yüzde 49'unu satıyorum demesi insanın aklına ''Akkuyu vurulursa zarar etmeyeyim'' diye mi düşünüyor sorusunu getiriyor.

Potansiyel alıcı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da Çin görünüyor. Alırlar mı? Belli değil'' sözleriyle Türkiye'yi baltalamaya yönelik çabalara dikkat çekti.