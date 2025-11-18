IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı, şirketin tüm dijital altyapısı ve finansal kayıtlarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirket yönetimine kayyum olarak atandı.

Şirketin sahipleri ve yönetim kadrosu

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin sahipleri arasında Mustafa Duran CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı. Nuran Duran Yönetim Kurulu Üyesi, Umut Veis Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Av. Semih Kavak ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Şirket 2019 yılında kuruldu ve başlangıçta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşu lisansı aldı. Faaliyetleri arasında dijital cüzdan oluşturma, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri ve bütçe yönetimi gibi hizmetler bulundu. Şirketin yönetim kadrosunda yer alan isimler soruşturma kapsamında firari olanlar arasında da belirtildi, bu kişiler hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı.

Kayyum atanma gerekçeleri

Kayyum atanması, şirketin yüksek hacimli para transferleriyle organize suç faaliyetlerine sistematik aracılık ettiği tespitlerine dayandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde şirket üzerinden geçen yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacmi olağan dışı bulundu. İşlemler kısa zaman dilimlerinde yüksek sıklıkla gerçekleşti, yatırma-çekme adetleri arasında uyumsuzluk tespit edildi. İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar" ve "dolandırıcı" gibi ifadeler yoğun şekilde tekrarlandı. Bu işlemlerin yaklaşık 78 milyar TL'lik kısmının suç gelirleriyle ilişkili olduğu değerlendirildi. Ayrıca şirketin 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferlerine devam ettiği, bazı işlemlerin yöneticilerin kişisel hesapları üzerinden yürütüldüğü ve denetim süreçlerinin engellendiği belirlendi.

Operasyon detayları ve sonuçları

Soruşturma Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", yasa dışı bahis kanununa muhalefet, nitelikli dolandırıc e ve suç gelirlerini aklama suçlarından yürütüldü. Operasyonda şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezi arandı, taşınır-taşınmaz varlıklara ve ortaklık paylarına el konuldu. TMSF'nin kayyum atanmasıyla şirket yönetimi devralındı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca süreç ilerletildi. Şirketin lisansının daha önce iptal edilmiş olması rağmen faaliyetlerine devam etmesi, soruşturmanın kapsamını genişletti. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınırken firari yöneticiler için uluslararası süreçler devreye girdi.