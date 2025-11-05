Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle deprem uyarılarına yönelik önemli bir yenilik getiriyor. “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adı verilen yeni özellik, kullanıcıların acil tehditler konusunda çok daha hızlı, daha doğru ve bölgesel bildirimler almasını hedefliyor.

Bu yenilik, Apple’ın son yıllarda güvenlik odaklı geliştirmelerine eklenen en kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ayarlar menüsüne yeni seçenek: Bölgesel uyarılar kişiselleştirilebilecek

iOS 26.2 ile birlikte Ayarlar > Bildirimler bölümüne yeni bir seçenek ekleniyor. Bu bölüm sayesinde kullanıcılar:

- Bulundukları konuma göre deprem uyarılarını kişiselleştirebilecek,

- Sadece kendi bölgelerine ait acil durum bildirimlerini açıp kapatabilecek,

- Daha doğru uyarılar için yaklaşık konum paylaşımına izin verebilecek.

Apple, bu sayede kullanıcıya daha hassas ve daha hızlı uyarılar göndermeyi amaçlıyor.

Google’ın Android sistemine benzer bir yapı

Yeni özellik, uzun süredir Android tarafında aktif olan deprem uyarı sistemlerini andırıyor. Google, milyonlarca kullanıcıya saniyeler içinde deprem bildirimi göndererek bugüne kadar birçok hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Apple’ın iOS 26.2 ile attığı bu adımın da özellikle ani ve yıkıcı depremlerde kritik saniyeler kazandıracağı ifade ediliyor.

Özel bildirim sesi geliyor

Deprem uyarılarının dikkat çekmesi için Apple, iOS 26.2’de bu özelliğe özel yeni bir bildirim sesi de tanımladı. Kullanıcılar, deprem ve acil durum bildirimlerini diğer uyarılardan ayıran bu özel sesle alacak.

Türkiye’de nasıl çalışacak? Belirsizlik sürüyor

Yeni sistemin ülkemizdeki performansı konusunda soru işaretleri devam ediyor. Özellikle deprem erken uyarı altyapıları, ülkesel kaynaklar ve iş ortaklıkları dikkate alındığında, özelliğin Türkiye’ye ne zaman tam kapasiteyle entegre olacağı net değil.

iOS 26.2’nin yaygın kullanıma açılmasının ardından sistemin Türkiye’deki işleyişi, doğruluk oranı ve hızına ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek.

Apple’ın güvenlik odağı genişliyor

Son yıllarda acil durum iletişimi konusunda birçok yenilik tanıtan Apple,

- Uydu üzerinden Acil SOS,

- Çarpışma algılama,

- Arama-bulma geliştirmeleri,

- Eyalet ve ülke bazlı acil durum bildirimleri gibi özelliklerin ardından şimdi deprem uyarı sistemine odaklanmış durumda.

“Gelişmiş Güvenlik Uyarıları”, bu zincirin en önemli halkalarından biri olacak.