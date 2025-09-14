Son Mühür- Microsoft, Azure Speech Translation servisine eklenen Live Interpreter API ile anında ve çok dilli iletişimin önünü açtı.

Bu yeni özellik sayesinde konuşmaya başlamadan önce dil seçme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar farklı dillerde sohbet ederken sistem otomatik olarak dili tanıyor ve gerçek zamanlı çeviri sunuyor.

76 dil ve 143 bölgesel aksan desteği

Yeni API, 76 dili ve 143 farklı bölgesel ayarı destekliyor. En dikkat çekici noktası ise insan tercümanlarla kıyaslanabilecek düzeyde düşük gecikme süresi sunması.

Ayrıca konuşmacının ses tonunu ve stilini koruyan kişisel ses özelliği de öne çıkıyor. Bu sayede çeviriler yalnızca doğru değil, aynı zamanda doğal bir akışla dinleyiciye ulaştırılıyor.

Çağrı merkezlerinden dersliklere kadar geniş kullanım alanı

Live Interpreter API; çağrı merkezleri, çevrimiçi toplantılar, ders ortamları, canlı satış yayınları ve daha birçok alanda kullanılabiliyor.

Katılımcılar, dil değiştirme menülerine ihtiyaç duymadan sohbet sırasında farklı diller arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor.

Azure altyapısında geliştirildi

Microsoft’un Azure platformu üzerinde geliştirilen bu teknoloji, şirketin gerçek zamanlı çeviri çözümleri arasındaki en ileri adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler için hazırlanan hızlı başlangıç rehberi sayesinde API kolayca projelere entegre edilebiliyor.

Son kullanıcılar için nasıl çalışacak?

Kullanıcılar, Live Interpreter API’yi doğrudan kullanamayacak. Bunun yerine bu özelliği entegre eden uygulama ve servisler aracılığıyla deneyimleyecekler. Bu da Microsoft’un teknolojiyi geniş bir ekosisteme yayma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.